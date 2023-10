Intervista esclusiva ad Eva Pevarello

di Filomena Volpe

Oggi, 13 ottobre 2023, è una data speciale. È da questo venerdì, infatti, che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “QUESTA PELLE”, il nuovo album di Eva Pevarello.

Eva Pevarello: il ritratto di un’artista sensibile ed intensa

Occhi azzurri come il mare che racchiudono tutte le emozioni possibili, incastonati in un viso che sembra narrare un corredo di storie lontane. Il tutto incorniciato da una ribelle montagna di capelli rossi e ricci.

Eva è un’artista sensibile ed intensa e, con la sua calma ed il suo carisma, ha dato voce alla sua pelle, alla sua esistenza disegnata per sempre sul suo tessuto epiteliale.

“Questa pelle” – composto da sette brani – è, infatti, il primo del quale è autrice e coproduttrice, insieme al producer romano Simone de Filippis ed è un’occasione per omaggiare le sue origini gitane. Scopriamo, insieme, che cosa ha raccontato a Zon.it.

INTERVISTA EVA PEVARELLO

Ciao Eva, buon pomeriggio! Come stai?

“Sto bene, sono gasatissima! Finalmente sta arrivato il momento che aspettavo da anni.

Non vedo l’ora che il disco sia fuori e che tutti lo possano ascoltare!”

Venerdì 13 ottobre sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “Questa Pelle”, il

tuo nuovo album. Che cosa rappresenta per te questo traguardo? Quali sono le

emozioni che abitano nel tuo cuore in questo momento?

“È un traguardo importantissimo per me. Arriva dopo un po’ di tempo, una pandemia alle

spalle e tante decisioni che ho preso e che mi hanno portata dove sono ora. Prima fra tutte

quella di abbandonare la major per seguire un percorso da indipendente. Poi è il primo

disco nel quale ho scritto tutti i brani e soprattutto nel quale porto le mie origini gitane,

cantando nella mia lingua madre, il Sinto”.

Che cosa hai scelto di comunicare, esattamente, con il titolo “Questa pelle”?

“Il titolo riassume un po’ quella che sono e che ho voluto comunicare con questo album.

Questa sono io e questa è la mia pelle. Ho scelto questo titolo perché è stata la prima

canzone che ho scritto e che mi ha dato il la per continuare a scrivere il disco”.

Ti andrebbe di parlarmi, nello specifico, delle 7 canzoni che compongono l’album?

“Allora, direi che il filo conduttore di tutte le canzoni è il tema della separazione. In questi

ultimi anni mi sono distaccata da tante situazioni e da altrettante persone, però ho

affrontato un percorso che mi ha portato a voler rappresentare me stessa a 360 gradi.

Abbiamo le mie origini gitane in “U Carea” e “Tine mal”; “Questa pelle” e “Rimane il

profumo” sono invece i brani in cui parla di amore ma nel senso amicale, raccontano delle

amicizie che sono finite in questi anni. Gli altri non ve li racconto per lasciarveli scoprire”.

Oltre ad essere una cantante ed una musicista sei anche una tatuatrice. “Questa

pelle”, la tua pelle, si è mai raccontata grazie all’ausilio di qualche tatuaggio?

“Sempre! Il mio corpo ha su di sé il racconto della mia vita intera. Sono tatuatrice e

disegnare è l’altra mia passione insieme alla musica. Il mio corpo è come un telo sul quale

ho disegnato chi sono”.

Nell’ultima traccia dell’album si parla di amicizia e, in generale, di rapporti umani. Che valore ha, per te, “l’altro” nella tua vita?

“L’altro è tutto. È chi ci spinge ad agire, a portare avanti le nostre idee”,

In tutto l’album vengono tracciate delle possibili realtà, delle possibili strade.

Secondo te, in generale, qual è sempre la strada giusta da percorrere e perseguire

nella vita?

“Beh direi quella che ti fa stare meglio e che ti permette di vivere la vita con serenità insieme

agli altri”.

Che cosa ti ha spinto a non arrenderti mai e ad avere sempre fede nei tuoi sogni e

nei tuoi obiettivi?

“La passione, sicuramente. In questo lavoro così variabile e instabile ho dovuto fare

fede sulla mia grande passione perché non sempre è stato tutto facile, anzi. X

Factor è stata un’esperienza stupenda, ma il post è stato un po’ traumatico, ho

dovuto avere fiducia in me stessa e nella mia passione. Ed eccomi qua”.