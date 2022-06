Isola dei Famosi anticipazioni: i naufraghi violano il regolamento

Continuano le vicende dei naufraghi dell’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi e cha va in onda su Canale5. Stando alle anticipazioni, sembra alcuni concorrenti abbiano commesso una grave infrazione, a cui ha fatto immediatamente seguito una penitenza. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Secondo quanto si è mostrato durante il daytime, dopo aver portato a termine la sfida- ricompensa che ha visto la vittoria da parte degli uomini, le concorrenti Carmen di Pietro, Estefania Bernal e Maria Laura De Vitis sono state colte in flagrante mentre mangiavano delle pizzette regalategli.

Una violazione del regolamento dell’Isola dei Famosi, a cui la redazione non poteva restare indifferente. Infatti, subito dopo è stato reso noto che – come riportano le anticipazioni dell’Isola dei Famosi- per punizione i naufraghi rimarranno senza fuoco per ben 24 ore; mentre invece Luca Daffrè non è più il leader.

A dire la sua sull’argomento è stata Maria Laura, la quale ha affermato con convinzione di non essersi per nulla pentita del gesto, visto che aveva solo molta fame. Carmen di Pietro è invece scoppiata in lacrime. Anche gli uomini- tra cui Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi, hanno preso le loro difese, etichettando la punizione come “eccessiva” e “ingiusta”.

Sempre le anticipazioni dell’Isola dei Famosi confermano che a condannare l‘accaduto è stata invece Lory Del Santo. Quest’ultima ha riflettuto sul fatto che se avesse compiuto lei tale gesto, le reazioni sarebbero state molto diverse. Inizia col dire che la colpa è sia chi ha mangiato le pizzette, sia chi se le è intascate, per poi aggiungere: “Se fossi stata io colpevole credo che ci sarebbe stata la rivoluzione del gruppo contro di me. Io invece sono rispettosa anche degli errori degli altri. Il problema è che neanche i colpevoli sono venuti a scusarsi”.