di Riccardo Manfredelli

Aras Senol vince l’Isola dei Famosi 2024 e dona metà del suo montepremi alla Fondazione Giulia Cecchettin. Seconda piazza per il ballerino Samuel Peron

Aras Senol ha vinto l’Isola dei Famosi 2024 la cui finalissima, condotta da Vladimir Luxuria, è andata in onda ieri sera su Canale 5. L’attore turco, noto al grande pubblico di casa nostra per il ruolo di Cetin nella soap-opera dei record Terra Amara, di cui sabato 8 giugno andrà in onda l’attesissimo gran finale sulla rete ammiraglia Mediaset, ha battuto nell’ultimo televoto a due il ballerino e professionista di Ballando con le stelle Samuel Peron. A Senol un premio in denaro pari a 100.000 Euro, la metà dei quali ha deciso di donare alla Fondazione Giulia Cecchettin.

Nato a Istanbul trentuno anni fa, Aras Senol si è laureato in Belle Arti all’Università di Yeditepe e prima del grande successo internazionale con Terra Amara ha recitato in altre amatissime serie tv turche; nel suo curriculum spicca anche “The Journey”, cortometraggio diretto da Ridley Scott. La sua fidanzata, che ieri sera gli ha fatto una sorpresa giungendo in Honduras dopo due mesi di forzata lontananza, è una cantante molto promettente che ha da poco esordito con il primo album in patria.