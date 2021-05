Nella puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi, l’opnionista Iva Zanicchi ha dovuto lasciare lo studio a causa di un problema. Cosa è successo

Iva Zanicchi nel corso di questa edizione dell’Isola dei Famosi sta conquistando il cuore di tutti i telespettatori. La adorano. la sua schiettezza, il suo sorriso e la sua simpatia hanno fatto breccia nel cuore degli italiani collocandola tra le opinioniste preferite di questa edizione. Ma ieri un piccolo incidente l’ha costretta ad abbandonare la puntata prima della fine. Cosa è successo?

Durante la prima parte della serata non ha mai abbandonato il sorriso, commentando quanto accadeva in Honduras con l’originalità di sempre, ma alla fine il dolore ha avuto la meglio e Iva Zanicchi è stata costretta ad abbandonare in anticipo lo studio de “L’Isola dei Famosi”.

“Sono stata punta da una vespa e dato che ho anche un po’ di febbre vorrei andare a casa – Ha raccontato a Ilary Blasi mostrando la mano particolarmente gonfia – Il medico ha detto che potrei fare un controllo al Pronto Soccorso. Se non è troppo tardi torno, altrimenti ci rivediamo lunedì”.

Accompagnata dall’altro opinionista Tommaso Zorzi, Iva si è dunque allontanata tra l’applauso di tutti i presenti in studio. L’Isola dei Famosi è ripresa ma la mancanza di Iva si è sentita quindi non possiamo augurarci che torni più forte di prima.

L’Isola dei Famosi tornerà in onda con la sedicesima puntata lunedì 10 Maggio in prima serata su Canale 5: una tra Emanuela Tittocchia, Francesca Lodo e Fariba Tehrani dovrà abbandonare per sempre la Palapa. Isolde Kostner è invece la leader della settimana.