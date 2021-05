Isola dei Famosi, la produzione del programma prende provvedimenti a causa dell’eccessivo dimagrimento del concorrente Awed

Non si erano mai viste così tante difficoltà nel programma Mediaset L’Isola dei Famosi. Quest’anno i concorrenti sono stati messi a dura prova più del dovuto, considerando anche i numerosi infortuni dei naufraghi, da Paul Gascoigne a Elisa Isoardi passando per Brando Giorgi. Il caldo asfissiante, le tempeste tropicali, le escursioni termiche e gli pericoli che possono incombere sull’isola, a quanto pare non sono abbastanza. Ciò che sta maggiormente sfinendo i concorrenti è soprattutto la fame! Per non parlare delle numerose prove di resistenza fisica che i concorrenti affrontano in ogni puntata serale.

Proprio qualche giorno fa, l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli è stato portato in una struttura poco distante dall’Isola, per sottoporsi ad alcuni accertamento fisici. Il giovane aveva infatti accusato alcuni dolori e malesseri, scaturiti dopo aver ingerito spiedini di carne.

L’ultimo concorrente a destare preoccupazioni ai telespettatori e alla produzione è la webstar napoletana Awed. Dagli ultimi video inquadrante il ragazzo, si nota un notevole e forse eccessivo dimagrimento. In seguito a ciò, la produzione dell’Isola dei Famosi è stata costretta a prendere una decisione importante al fine di tutelare la salute dei concorrenti. Si dice che essa stessa si occuperà di far rifocillare i naufraghi più deperiti, servendosi di integratori. Per limitare ancora di più l’insorgenza di malessere fisico insostenibile, verranno anche aumentante le razioni di riso giornaliere, a quanto pare troppo scarne per garantire un’adeguata sopravvivenza sull’Isola. Il maggior beneficiario di tale decisione sarà proprio Awed. Il fotogramma dello youtuber sta già facendo il giro del web