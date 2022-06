Istat, aumento degli occupati in 12 mesi: calo della disoccupazione

Grazie all’aumento del numero degli occupati nel 2022 si è verificato un calo della disoccupazione all’ 8,6%. In un anno risultano 415 mila disoccupati in meno e – 846 mila inattivi tra i 15 e i 64 anni. I dati dimostrano che rispetto allo stesso periodo dello scorso anni, gli occupati sono aumentati del +4,1%, pari a 905 mila in più. L’incremento degli occupati riguarda sia i contratti a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato, ma anche il lavoratori indipendenti. Si parla di +369 mila dipendenti a tempo indeterminato, +2,6% e 412 mila a tempo determinato, +16,3%.

A questi dati se ne aggiungono altri interessanti, come l’aumento delle ore lavorate e del Pil. Il Pil aumenta dello 0,1% in termini congiunturali e del 6,2% in termini tendenziali, mentre le ore lavorate +6,7% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Le categorie dove l’aumento dell’occupazione è stata significativa, sono quella dei posti a chiamata e i posti nelle imprese che hanno visto un aumento dei dipendenti. Nella categoria dei posti a chiamata l’aumento significativo si registra nel settore alberghiero e della ristorazione, con una crescita dell’86,7% rispetto all’anno precedente.

Nota negativa di questi dati occupazionali in crescita è il costo del lavoro che rimane invariato e che vede una leggera diminuzione delle retribuzioni ed un equivalente aumento degli oneri sociali (-0,1% e + 0,1%).