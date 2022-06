StudioNews: l’ultima puntata è dedicata al Premio Strega

Grande sorpresa durante la semifinale del Premio Strega tenutasi al Teatro Romano di Benevento. Per la prima volta nella storia del concorso letterario i finalisti saranno sette: Spatriati di Mario Desiati (Einaudi), Quel maledetto Vronskij di Claudio Piersanti (Rizzoli). Randagi di Marco Amerighi (Bollati Boringhieri), Niente di vero di Veronica Raimo (Einaudi), Nova di Fabio Bacà (Adelphi), E poi saremo salvi di Alessandra Carati (Mondadori), e Nina sull’argine di Veronica Galletta (minimum fax).

Il libro di Bacà e quello di Carati hanno ricevuto lo stesso numero di voti, classificandosi entrambi al quinto posto. Quello di Galletta, invece, è stata “ripescato” per via dell’articolo 7 del regolamento di votazione.

StudioNews, ospiti

Ad occuparsi del Premio Strega, che decreterà il vincitore giovedì 7 luglio al Ninfeo di Villa Giulia, a Roma, anche StudioNews, in onda con l’ultima puntata martedì 14 giugno alle 11.00 Tantissimi saranno i consigli sulle letture che non possono assolutamente mancare sotto l’ombrellone. A condurre, Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi, con la straordinaria partecipazione di Patrizia Landini, direttrice responsabile di ViaVaiTv. Tra gli ospiti in studio, invece, gli scrittori Maria Paola Guarino e Aurelio Pace, autori rispettivamente di “Il tempo è la sostanza di cui sono fatto” ed “Eppure qualcuno mi doveva ascoltare” ; e ancora, i podcaster Attilio Senatore e Angela De Angelis, autori e voci di “Siamo ciò che leggiamo”. Ci sarà anche Brando “Bertrand” Barbieri, protagonista di un famoso spot televisivo e all’esordio letterario con Kissless, pubblicato da Salani nel settembre 2021.

Il programma si avvale del contributo analitico ed editoriale di Gianni Todini, direttore AskaNews e Stefano Zago, direttore TeleAmbiente. In redazione le giornaliste Serena Sartini e Mariaelena Leggieri. Va in onda ogni martedì dalle 11.00 alle 12.30 sui canali social AskaNews e TeleAmbiente, su studionews.tv e in replica alle 21.00 sul canale 78 del digitale terrestre.