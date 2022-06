Fedez condivide con i suoi follower la paura di morire: l’audio

Il rapper Fedez, marito della nota influencer e modella Chiara Ferragni ha pubblicato un audio, riportante una delle conversazioni tenutesi con il suo psicologo, in cui esternava la paura di morire ed in particolare quella di essere dimenticato dai suoi figli.

Qualche mese fa al rapper milanese è stato diagnosticato un tumore al pancreas, evento che è stato dallo stesso ampiamente condiviso con i suoi follower. Fedez ha anche rivelato che poco gli importa cosa la pubblicazione di un momento così intimo, come l’audio durante una psicoterapia possa rappresentare per l’opinione pubblica. Il rapper sostiene che un evento sconvolgente come la diagnosi di cancro, sia un momento difficile per tutti coloro si trovano nella stessa situazione e pertanto non c’è alcuna vergogna, mania di protagonismo o narcisismo nell’esternare delle paure. Fedez inoltre sottolinea come il suo obiettivo sia stato quello far sentire meno sole o diverse le migliaia di persone che vivono la stessa situazione ed inoltre quanto provare e comunicare queste paure sia assolutamente umano.

Il rapper ha inoltre rivelato che più della paura di morire dopo la diagnosi di tumore al pancreas sia sorta la paura di essere dimenticato dai suoi figli, Leone e Vittoria, in seguito ad una sua eventuale assenza.