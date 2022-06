StudioNews: vacanze e caro lidi gli argomenti della puntata

Ombrelloni e lettini fino a 75 euro: questo è il prezzo medio che gli italiano dovranno pagare per una giornata al mare. Proprio il generalizzato aumento delle tariffe degli stabilimenti balneari sarà al centro della nuova puntata di StudioNews.

Secondo una stima di AltroConsumo, da Alassio in Liguria a Policoro, Basilicata, l’aumento in un anno è di circa il 10% ed è imputabile senz’altro ai costi dell’energia sempre più proibitivi per gli esercenti, all’inflazione che continua a salire e all’aumento dei costi dei canoni, le cosiddette “concessioni balneari”.

In diretta martedì 7 giugno, StudioNews è condotto da Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi. Ospiti della prima parte il Presidente SIB Antonio Capacchioni e Rosario Trefiletti, Presidente Centro Consumatori Italia per un confronto aperto sul caro- spiagge.

Nella seconda parte verranno mostrate le mete più gettonate dagli italiani. Ospite Giovanni Belfiori, presidente del Passaggi Festival, a Fano (PU) dal 20 al 26 Giugno 2022. Inoltre sarà presente in puntata Isabella Brega, caporedattore centrale della rivista Touring.

