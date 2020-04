L’Agenzia di rating Fitch ha declassato il debito del nostro Paese a BBB-, l’Italia ora si trova solo un gradino al di sopra dei “junk” bond

Altra brutta notizia per il nostro Paese sotto il profilo economico. In un periodo di grave crisi finanziaria dovuta anche e soprattutto al Coronavirus che ha paralizzato il tessuto vitale del panorama nazionale, l’Italia subisce un altro colpo pesante con il declassamento del rating del debito pubblico da parte dell’Agenzia Fitch. Il rating scende a BBB-, solo un gradino al di sopra dei cosiddetti “junk” bond. Il giudizio dell’Agenzia era atteso per il 10 Luglio ma è stato anticipato e anche l’outlook è passato da stabile a negativo.

“Il declassamento riflette il significativo impatto della pandemia globale COVID-19 sull’economia italiana e sulla posizione fiscale dell’emittente sovrano” giustifica l’Agenzia Fitch, “I fondamentali dell’economia e della finanza pubblica dell’Italia sono solidi” – replica il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri – “Fitch non tiene conto delle rilevanti decisioni assunte nell’Unione europea, dagli Stati che la compongono e dalle istituzioni che ne fanno parte e in particolare l’orientamento strategico della Bce non sembra adeguatamente valorizzato. Il Governo ha la piena consapevolezza dell’esigenza di affrontare questa crisi con misure che non siano solo di carattere emergenziale. Interverremo, anche con un’agenda di riforme e di investimenti, per aumentare il nostro potenziale di crescita, con attenzione ai vincoli e alla sostenibilità della finanza pubblica e alla necessità di confermare la traiettoria di riduzione del debito“

Leggi anche