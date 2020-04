Stop all’Iva sulle mascherine per tutto il 2020. Per il nuovo DEF si ipotizzano nuove misure economiche e nuovi sussidi per le famiglie senza reddito

Il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri nelle dichiarazioni circa il DEF di aprile annuncia lo stop all’IVA sulle mascherine per tutto il 2020. Avanza inoltre l’ipotesi “su un sussidio temporaneo per le famiglie che non hanno reddito, sussidi, pensione”. Mentre la NASP sarà prorogata per altri due mesi entrerà in vigore un indennizzo per colf e badanti. Nel nuovo DEF oltre al taglio “saranno rinviati alcuni adempimenti come quelli amministrativi in materia di accise e quelli attualmente previsti per l’installazione dei dispositivi per la trasmissione telematica dei corrispettivi.”

Verranno inoltre individuate “nuove specifiche cause di esclusione per l‘applicazione degli Isa.”

Nell’atteso decreto l’attenzione cade anche sulle imprese. Il ministro conferma che “sono all’esame possibili iniziative volte al rafforzamento patrimoniale di imprese per contribuire all’assorbimento delle perdite generate dalla crisi, e per sostenerle con prospettive di rilancio e il finanziamento di investimenti.”

Le nuove misure economiche per l’IVA coinvolgono anche gli enti territoriali, per i quali si prevede un fondo da 3,5 miliardi di €. Dall’entrata in vigore del decreto sarà disposto un anticipo del 30% di questo fondo a ciascun ente per evitare carenze di liquidità.

In merito al MES l’esecutivo chiede l’applicazione di “una linea di credito senza condizioni“. Per quanto riguarda il recovery fund Gualtieri spiega: “Ci stiamo battendo perché le risorse siano adeguate e fornisca risorse agli Stati attraverso non solo prestiti ma soprattutto sotto forma di trasferimenti diretti.”

Il ministro dell’economia spiega inoltre che sono previste altre misure circa l’IVA. Il Governo chiede infatti di intervenire anche negli anni successivi per eliminare definitivamente l’incremento anche delle accise dal 2021, mettendo in atto un giusto pacchetto di investimenti.

