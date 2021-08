Italia, Covid-19: ecco come cambiano i colori delle regioni

Al momento in Italia la regione che rischia la zona gialla è la Sicilia, infatti ha superato la soglia del 15% ma si difende aumentando i posti letto disponibili

In Italia continuano ancora a crescere sia i ricoveri nei reparti ordinari che in terapia intensiva: in base alle nuove regole i cambi di colore delle regioni, le quali al momento sono ancora tutte bianche, dipendono soprattutto dal tasso di occupazione dei posti letto dei pazienti Covid negli ospedali.

La Sicilia è a rischio zono gialla, infatti ha superato la soglia del 15% prevista dai nuovi parametri per i ricoveri in area medica non critica. Per stabilire il passaggio in area gialla, oltre all’incidenza dei 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti, bisogna oltrepassare altri due parametri: il 10% dei posti occupati in rianimazione e il 15% negli altri reparti.

Al momento la Sicilia e la Sardegna sono le due regioni con il tasso di occupazione delle terapie intensive più alto in Italia, rispettivamente al 10 e al 9 per cento. Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono stati 6.833, il 34,1 per cento in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 14,7 per cento: la Regione sta cercando di evitare la zona gialla aumentando i posti letto disponibili.

“Sono aumentati i nuovi positivi, gli attuali positivi, i ricoverati ordinari e in terapia intensiva, e i nuovi ingressi in terapia intensiva”, ha dichiarato il responsabile dell’ufficio statistica del comune di Palermo Girolamo D’Anneo sui dati Covid siciliani diffusi dal dipartimento nazionale di Protezione civile.