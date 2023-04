Italia, mortalità in aumento: colpa dei cambiamenti climatici

di Antonio Jr. Orrico

L’aumento della mortalità infantile, in Italia, è connesso ai cambiamenti climatici. A dirlo è l’ultimo rapporto demografico dell’ISTAT

Un dato molto preoccupante. Secondo l’ISTAT, infatti, l’aumento della mortalità infantile in Italia ha una precisa causa: l’effetto del cambiamento climatico. In particolare le ondate di calore colpiscono la popolazione più anziana e fragile. L’anno scorso, come anche nel 2015 e nel 2017, il livello di mortalità infantile è salito in modo superiore alle aspettative (escludendo il 2020, con l’impatto pandemia).

“Un segnale apparentemente inequivocabile, di quanto i cambiamenti climatici stiano assumendo rilevanza crescente anche sul piano della sopravvivenza, nel contesto di un Paese a forte invecchiamento.” si legge nel report dell’ISTAT che riporta gli indicatori demografici per il 2022. Nel 2022 in Italia si sono registrati in tutto 713mila decessi, di questi circa il 40% sono avvenuti nei mesi più rigidi (dicembre e gennaio) e più caldi (luglio e agosto), una mortalità più alta che coinvolge soprattutto le donne.

Il report indica di un’Italia mai così anziana e dove non sono mai nati così pochi bambini. Per la prima volta dopo ben 160 anni i nuovi nati sono meno di 400.000, la popolazione invecchia e diminuisce anche in termini assoluti. L’età media poi è sempre più alta: se nel 2020 era di 45,7 anni, nel 2023 è di 46,4 anni. Praticamente un italiano ogni quattro è over 65, e gli ultracentenari sono più di ventimila.

L’invecchiamento e la crisi demografica dell’Italia non è riuscita a bilanciarsi nemmeno tramite i flussi di nuovi cittadini provenienti dall’estero.