Italvolley in semifinale ai campionati europei: la Germania è schiantata 3-0

Settima vittoria di fila e semifinale europea per l’Italvolley maschile. La Serbia ultimo ostacolo verso la finale del 19 settembre

Messa da parte la delusione olimpica l’Italvolley maschile fa la voce grossa agli europei conquistando un posto tra le prime quattro delle competizione grazie ad un percorso netto fatto di sette vittorie in altrettante gare.

Dopo aver battuto la Lettonia negli ottavi di finale, tocca alla Germania cadere sotto i colpi di Micheletto e compagni in una partita in cui gli azzurri hanno dominato sin dal primo set concedendo solo le briciole alla squadra tedesca, mai realmente in partita, chiudendo con un netto 3-0 con i parziali di 25-13, 25-28, 25-19.

Sulla strada della finale, in programma domenica 19 settembre, ci sarà la Serbia che si è sbarazzata, anch’essa in tre set, dell’Olanda confermandosi tra le favorite d’obbligo di questo Europeo e un avversario certamente da non sottovalutare per i nostri azzurri. L’altra semifinale vedrà la Polonia sfidare la vincente tra Repubblica Ceca e Slovenia in programma alle 19:00.

Dopo l’Italia di Mancini e le colleghe del volley femminile, anche l’Italvolley maschile di Ferdinando De Giorgi punta alla conquista del trofeo continentale, regalando l’ennesimo Europeo all’Italia in questa pazza estate 2021 decisamente a tinte azzurre.