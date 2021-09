Volley, l’Italia di Mazzanti è Campione d’Europa: ko la Serbia in finale

L’ItalVolley femminile di Davide Mazzanti si laurea Campione d’Europa: a Belgrado, le azzurre demoliscono le padrone di casa della Serbia in rimonta. Arriva la rivincita di Tokyo

L’impresa è servita: l’ItaVolley femminile di Davide Mazzanti si laurea Campione d’Europa per la terza volta nella storia, vincendo la finalissima a Belgrado contro le padrone di casa della Serbia davanti ad un vera e propria bolgia tutta a tinte bianco-rosse-blu.

Dopo il primo set perso per 24-26, la Serbia si scioglie come neve al sole grazie ai meteoriti lanciati dalla squadra azzurra che domina la scena e si prende la partita con i successivi parziali totalmente a senso unico. Dopo aver ribaltato il punteggio con un 25-22 ed un 25-19, il quarto set è quello che sancisce chi è la squadra più forte d’Europa. L’Italia sotterra la Serbia sotto un parziale che la porta ad avere ben 13 match ball per chiudere la partita ma Sylla (eletta MVP del match) e compagni non si fanno sfuggire l’occasione, mettendo a segno il 25-11 che fa esplodere la festa.

A fine partita è grande festa ed il pubblico di Belgrado non può far altro che applaudire l’ItalVolley di Mazzanti che si laureano Campione d’Europa vincendo nettamente tutte le partite, dalla fase a gironi fino alla finalissima contro la Serbia.