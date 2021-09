US Open, Sinner da batticuore: Monfils eliminato al 5° set

Agli US Open c’è anche Jannik Sinner agli ottavi di finale del torneo e raggiunge Berrettini. Monfils rimonta due set ma si arrende al 5°

Un Jannik Sinner da batticuore puro riesce a conquistare il primo storico accesso agli ottavi di finale dello US Open. Il tennista altoatesino si impone solo al 5° set ad un Gael Monfils mai domo, capace di rimontare due set di svantaggio e portare la sfida in parità fino all’ultimo set. Sinner raggiunge Matteo Berrettini tra i migliori 16 dello Slam.

Il 20enne azzurro gioca una signora partita contro il veterano francese nei primi due parziali: il primo set arriva praticamente sul filo in totale parità quando Monfils ottiene il break ma Sinner risponde immediatamente mandandolo al tiebreak. Qui l’altoatesino piazza un 7-1 senza appello che gli vale l’1-0 nel computo dei set.

Monfils non digerisce il ko nel tiebreak ed inizia a diventare falloso anche per merito della testa di serie numero 13 che approfitta del momento di blackout del francese per allungare e chiudere il 2° set sul 6-2. La strada per Sinner sembra spianata, al punto da ottenere il break nel settimo gioco del 3°, andando avanti 4-3 ma qui il francese (con l’aiuto del Louis Armstrong Stadium) si ricarica e sfodera un parziale di 3-0 con doppio break che ribalta il set (6-4 il finale) e riapre la partita.

Sinner a questo potrebbe anche iniziare ad accusare psicologicamente, anche visto il trattamento favorevole riservato al suo avversario. Invece l’altoatesino tira fuori il meglio di se e nel 4° set strappa in maniera importante portandosi sul 4-0 con il doppio break di vantaggio, quasi ammutolendo sia il francese che il pubblico. Ma incredibilmente, sul più bello, Sinner si inceppa nuovamente ed accusa un passaggio a vuoto clamoroso che lo porta a perdere 6 game consecutivi e, di conseguenza, anche il set, rimandando tutto al 5°.

Dopo un rapido toilet-break per “frenare” la furia di Monfils, Sinner sembra ritrovare la concentrazione giusta e si porta subito di un break, strappando il servizio al francese ad inizio set. Il 35enne però non molla e si tiene a debita distanza dall’azzurro. Si arriva così alla fase decisiva: Sinner mantiene il vantaggio acquisito e si procura la chance di servire per il match. Nonostante la poca sportività del pubblico presente (cori a ripetizione solo per Monfils), il secondo match point è quello buono per chiudere la partita e trionfare per 6-4. Agli ottavi di finale sarà sfida contro il vincente tra Sock e Zverev.