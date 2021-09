US Open, Berrettini vince al 5° contro Ivaskha. Seppi eliminato

Matteo Berrettini accede agli ottavi di finale degli US Open, vincendo al 5° contro Ivashka. Seppi si arrende ad Otte, Sinner in campo con Monfils

Agli US Open, Matteo Berrettini accede agli ottavi di finale del torneo, vincendo una vera e propria maratona contro Ivashka al 5° set. L’azzurro accede per la terza volta consecutiva alla fase finale dello Slam.

Quella contro il bielorusso per Berrettini è tutta un’altra partita rispetto a Wimbledon dove si impose nettamente in 3 set. L’azzurro si trova di fronte un avversario duro che non gli lascia respiro e che si prende il primo set al tiebreak con il punteggio di 7-5, sfruttando l’unico minibreak a disposizione. Il numero uno italiano poi però prende le misure e capovolge il parziale con un 6-2 6-4 che lo porta in vantaggio. Ivashka però non si arrende e reagisce ai colpi dell’italiano, strappando due servizi all’avversario nel 4° set che gli permettono di chiudere sul 6-2 e portare la sfida al set decisivo. Qui Berrettini decide di mostrare i muscoli e si prende subito il break che gli permette di andare sul 3-0, mettendo così la strada in discesa verso gli ottavi di finale. Si arriva così al servizio decisivo dove il numero 8 del ranking arriva agevolmente a match-point e chiude sul punteggio di 6-3 dopo 3 ore e 48 minuti di battaglia.

Non riesce la terza impresa consecutiva ad Andreas Seppi che deve arrendersi al tedesco Oscar Otte in 4 set, mancando così l’appuntamento con la storia, ovvero raggiungere la seconda settimana dello Slam. Dopo i primi due set persi (6-3 6-4), il 37enne altoatesino ha un moto d’orgoglio ed accorcia le distanze con un 6-2 che riaccende la speranza. Il quarto set è combattuto ma nell’11° game perde il servizio ed Otte ne approfitta per chiudere il match sul 7-5 in poco più di 2 ore e mezza di battaglia. Negli ottavi di finale il tedesco dovrà vedersela proprio con Matteo Berrettini: sarà il terzo italiano da affrontare dall’inizio dello Slam.

L’ultimo italiano rimasto in campo nel sabato che chiude la prima settimana degli US Open è Jannik Sinner che sta affrontando in questi minuti il francese Gael Monfils.