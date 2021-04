Dopo il successo mondiale di Harry Potter, J.K. Rowling è pronta a tornare con un nuovo libro per ragazzi

Grandi notizie per i fan di J.K. Rowling! L’autrice di Harry Potter sta per tornare con un nuovo libro, Il Maialino di Natale. Ad annunciarlo, l’editore italiano Salani che ha rivelato che sarà disponibile dal 12 ottobre 2021. Sarà disponibile in versione cartacea e in eBook e pubblicato in contemporanea mondiale in UK, Australia, Nuova Zelanda, Irlanda e India dal Gruppo Hachette, in USA e Canada da Scholastic, in Italia da Salani e sarà tradotto in altre venti lingue nel mondo.

Il nuovo progetto della Rowling è stato pensato per bambini dagli otto anni in su e riguarda il legame tra un bimbo e il suo giocattolo preferito. Un racconto commovente adatto a tutta la famiglia, capace di emozionare come solo la Rowling è in grado di fare. “Un tòpos della letteratura per ragazzi reinterpretato dal genio creativo di J.K. Rowling – commenta Mariagrazia Mazzitelli, direttrice editoriale di Salani – Una delle più belle storie di Natale mai scritte, piena della tenerezza irresistibile dell’infanzia di fronte al grande mistero della perdita, tema sempre così presente nell’opera dell’autrice“.

Il Maialino di Natale è il primo libro dopo il romanzo che ha reso celebre J. K. Rowling, Harry Potter, mentre si tratta del secondo dedicato ai più piccoli, dopo L’Ickabog, pensato per intrattenere durante il lockdown dello scorso anno.