Bernie Madoff muore ad 82 anni in carcere. Era stato condannato in un carcere USA per frode e riciclaggio con una pena di ben 150 anni

Uno dei più grandi truffatori della storia americana è stato trovato morto in carcere questo pomeriggio. I media USA riportano che Madoff sarebbe morto ad 82 per cause naturali mentre scontava la sua pena.

Le forze dell’ordine arrestarono Bernie Madoff nel lontano 2008 grazie all’aiuto di una talpa, poi rivelatasi uno dei suoi figli. Dopo la denuncia fu arrestato e condannato ad una pena esemplare: ben 150 anni di detenzione per frode e riciclaggio. La truffa architettata da Bernie Madoff, del valore di ben 50 miliardi di dollari è durata per diversi anni senza che nessuno, né le autorità né gli investitori, se ne accorgesse.

Bernie Madoff nasce il 29 aprile 1938 a New York e fonda la sua prima società nel 1960 investendo un capitale di ben 5.000 dollari accumulato facendo il bagnino in spiaggia. In seguito venne nominato presidente Nasdaq, il listino tecnologico, attirando numerose società di primo piano quali Apple, Sun Microsystems, Google e Cisco System. La crisi di Wall Street del 2008 taglia le gambe all’enorme castello di carte costruito da Madoff. L’affarista confessa così ai figli l’origine della sua ricchezza ed è proprio questa mossa a costargli caro.