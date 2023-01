Jabil, in 200 a Roma perchè minacciati di perdere il lavoro

Il 31 gennaio scadrà la cassa integrazione per i 190 lavoratori dello stabilimento Jabil di Marcianise, nel casertano, per cui si prefigurano già dei licenziamenti in massa. Una notizia che ha mobilitato l’intera comunità dei dipendenti, diretti a Roma, per l’incontro tra le parti che si terrà al Ministero dello Sviluppo Economico.

A meno che domani non emergano soluzioni alternative che siano praticabili, potrebbe iniziare a inviare le lettere di licenziamento. L’auspicio di sindacati e lavoratori è che l’azienda si prenda ancora un po’ di tempo magari per individuare eventuali piani di ricollocamento dei lavoratori da licenziare. Anche domani comunque i sindacati chiederanno come precondizione per trattare, il ritiro o la sospensione del piano di licenziamenti.

“Ognuno deve fare la sua parte, per riportare Caserta in un ruolo strategico all’interno di questa regione, per salvare i livelli occupazionali e per un piano industriale serio, nel solco del Pnrr e della transizione ambientale ed ecologica in Terra di Lavoro” ha dichiarato il segretario generale della Cgil Sonia Oliviero al termine dell’assemblea.

“Oggi sono stato a Marcianise – afferma il deputato Pd Stefano Graziano – e ho partecipato al presidio delle lavoratrici e i lavoratori della Jabil. L’azienda ha minacciato ben 190 licenziamenti per il prossimo 30 gennaio. Domani una folta delegazione di operaie e di operai raggiungerà il Ministero dello Sviluppo Economico e io sarò con loro. Questi lavoratori chiedono nient’altro che un tavolo serio, ad ogni livello istituzionale, per evitare una nuova crisi che costerebbe tanto a numerose famiglie“.

Graziano aggiunge: “La cassa integrazione serve a ben poco se ha come funzione l’accompagnamento retribuito di queste persone al licenziamento. Sarebbe invece auspicabile che tale strumento abbia anche e soprattutto la funzione di reintegro degli operai in fabbrica. Il mio primo obiettivo è scongiurare i licenziamenti da parte della Jabil. Sono disponibile a fare queste battaglia con chiunque voglia sostenerla, indipendentemente dal colore politico, perché in primis conta la dignità delle famiglie del casertano. In secondo luogo, mi batterò perché Caserta sia protagonista di una nuova stagione di sviluppo industriale e di occupazione. In qualità di parlamentare del territorio mi farò portavoce di queste istanze, affinché il Governo intervenga in maniera tangibile e concreta“.