Ucraina: 30 carri armati Abrams in arrivo dagli Usa

Un nuovo aiuto militare sta per essere inviato all’esercito ucraino, ancora in lotta nel conflitto con la Russi. Gli Stati Uniti infatti, da sempre schierati dalla parte degli invasi, sono in procinto di disporre l’invio di circa 30 carri armati Abrams in Ucraina.

Lo ha reso noto la Cnn, aggiungendo che la decisione dell’amministrazione Biden potrebbe essere ufficializzata già questa settimana. Non si sa ancora nulla sui tempi effettivi di consegna dei tank. Normalmente, secondo quanto dichiarato dai funzionari Usa della Cnn, ci vogliono diversi mesi per addestrare le truppe a utilizzarli in modo efficace, aggiungendo che sarà inviato anche un piccolo numero di veicoli di recupero, cingolati utilizzati per la riparazione di carri armati sul campo di battaglia o per la loro rimozione.

In questo modo verrà sbolccato anche l’accrodo diplomatico preso tra Germania e Ucraina: solo nel caso in cui gli Usa avessero inviato i loro rinforzi, anche l’altra potenza europea si sarebbe attivata militarmente per l’Ucraina. La Germania infatti deve ora prepararsi ad inviare la sua rispettiva fornitura di carri armati Leopard 2.

A tal proposito, anche la Norvegia potrebbe inviare i carri armati da combattimento Leopard 2. Secondo due quotidiani locali, il governo non ha ancora preso una decisione ma sta valutando se inviare alcuni dei suoi tank.