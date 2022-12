USA, incontro alla Casa Bianca tra Biden e Zelensky: “Vado per rafforzare la difesa ucraina”

Al 301esimo giorno di guerra, il presidente Volodymir Zelensky vola alla volta della Casa Bianca, dove incontrerà il capo di Stato americano Joe Biden. “Vado negli Usa per rafforzare la capacità di difesa del mio Paese” ha dichiarato il leader ucraino.

L’incontro avverrà oggi alle 14 nello Studio Ovale. La conferenza stampa congiunta è invece fissata per le 16:30. Alla Casa Bianca i due presidenti si vedranno “per discutere del nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev che include anche i missili Patriot“. Il leader ucraino interverrà anche al Congresso americano per ringraziare dei miliardi di aiuti ricevuti, ma anche per chiedere nuovi fondi e altre armi. Intanto gli Usa avvertono Vladimir Putin: “Aiuteremo l’Ucraina fino a quando sarà necessario“.