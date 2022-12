USA, oggi la firma di Biden del “Respect for Marriage Act”

Dopo due settimane di ballottaggio tra Camera e Senato, finalmente, la legge che tutelerà i matrimoni gay all’interno degli Usa è stata approvata.

“Oggi è un bel giorno” e “l’America ha fatto un passo finale per garantire uguaglianza per tutti“. Esordisce così il presidente Joe Biden, dall’inizio a favore della legge. ‘Respect for Marriage Act’. Il decreto garantisce infatti a livello nazionale la protezione e la tutela delle unioni tra persone dello stesso sesso e con nazionalità diverse. “Il matrimonio è una proposizione semplice. Chi ami? Sarai fedele a quella persona che ami? Non è più complicato di così. La legge riconosce che ognuno dovrebbe avere il diritto di rispondere a queste domande per se stesso” prosegue il Capo di Stato.

La legge, passata tra i conservatori della componente repubblicana del Congresso, sembra dunque essere l’accordo finale di un compromesso sulla libertà religiosa, e che garantisce alle chiese che si rifiutano di farlo di non dover celebrare i matrimoni gay. Inoltre, agli Stati contrari non sarà imposto di rilasciare licenze matrimoniali alle coppie dello stesso sesso, ma dovranno riconoscere i matrimoni gay celebrati in altri Stati.