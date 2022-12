Editor video per Windows: alla scoperta di Wondershare Filmora

Per fare editing video è importante utilizzare software professionali semplici e intuitivi, in grado di fornire tante funzionalità utili per montare video ad alto coinvolgimento.

Tra le soluzioni più interessanti sul mercato c’è Wondershare Filmora, un editor avanzato che rende l’esperienza di montaggio divertente ed efficiente, adatto a principianti e professionisti.

Nel dettaglio, Filmora video editor è un software potente con funzionalità che aiutano a rendere i video più interessanti, una piattaforma di editing creativa e accessibile a tutti.

Con Filmora è possibile arricchire i filmati con tantissimi effetti video, aggiungere sottotitoli automatici, usufruire di migliaia di risorse immagini e sostituire gli sfondi con scenari accattivanti grazie alla funzione green screen.

In questa recensione vedremo tutte le caratteristiche principali di questo editor video per Windows (è disponibile anche per Mac e app mobile Android e iOS), dalla nuova interfaccia alle funzionalità inedite dell’ultima versione, compresi i prezzi dei vari piani e i requisiti di sistema.

Si tratta di una valutazione utile per chi sta cercando un programma professionale, oppure per quanti non sono soddisfatti del proprio software e desiderano passare a un video editor più efficiente.

La nuova interfaccia drag and drop di Filmora video editor

Una delle caratteristiche più importanti di Filmora è la nuova interfaccia user-friendly con funzione drag and drop. Questa configurazione semplifica l’editing rendendo ogni operazione più facile e veloce, infatti consente di spostare i contenuti facilmente nella timeline, per risparmiare tempo nella creazione di video personalizzati.

La funzione drag and drop di Filmora funziona in modo fluido e senza intoppi, con la possibilità di importare video, audio e immagini in maniera istantanea nella Libreria multimediale.

Inoltre, il layout del software è molto curato con una timeline semplice e intuitiva, per ridurre i tempi necessari per il montaggio e renderlo accessibile anche ai meno esperti.

Le caratteristiche distintive di Wondershare Filmora

L’editor video Wondershare Filmora presenta una serie di caratteristiche peculiari, come le funzioni di base per il montaggio video e le funzionalità più avanzate non presenti in tutti i software di editing, tra cui:

FilmStock e plug-in FX (OpenFX) : è possibile usufruire di un vasto catalogo di effetti video e contenuti audio, video e immagini, con tantissimi titoli dentro Filmora e migliaia di risorse per rendere unici i propri video, con la possibilità di aggiungere e modificare anche effetti NewBlue e Boris FX;

: è possibile usufruire di un vasto catalogo di effetti video e contenuti audio, video e immagini, con tantissimi titoli dentro Filmora e migliaia di risorse per rendere unici i propri video, con la possibilità di aggiungere e modificare anche effetti NewBlue e Boris FX; Modifica audio : grazie alla funzione Sintesi vocale è possibile convertire la voce in testo o sottotitoli con un click, oppure trasformare un testo in una voce fuori campo con la stessa facilità;

: grazie alla funzione Sintesi vocale è possibile convertire la voce in testo o sottotitoli con un click, oppure trasformare un testo in una voce fuori campo con la stessa facilità; Rampa di velocità: permette di regolare la velocità del video per avere un controllo migliore dei fotogrammi più importanti, in questo modo si possono creare effetti cinematografici unici e di grande impatto.

Ritratto AI : è un effetto creativo che permette di rimuovere gli sfondi senza utilizzare un green screen, aggiungendo elementi come bordi, effetti glitch, effetti video pixellati o elementi di segmentazione o di disturbo;

: è un effetto creativo che permette di rimuovere gli sfondi senza utilizzare un green screen, aggiungendo elementi come bordi, effetti glitch, effetti video pixellati o elementi di segmentazione o di disturbo; Schermo verde : con Filmora è possibile eliminare lo sfondo dal video facilmente attraverso l’effetto Schermo verde, una funzionalità di editing video avanzata che sfrutta le sovrapposizioni per rendere trasparente un intervallo di colore specifico, con la possibilità di sovrimporre un numero infinito di sfondi virtuali;

: con Filmora è possibile eliminare lo sfondo dal video facilmente attraverso l’effetto Schermo verde, una funzionalità di editing video avanzata che sfrutta le sovrapposizioni per rendere trasparente un intervallo di colore specifico, con la possibilità di sovrimporre un numero infinito di sfondi virtuali; Modalità istantanea : questa funzione permette di creare video senza nessuna competenza specifica nel video editing, basta aggiungere i media desiderati e il software realizza subito un video in modo automatico (disponibile solo nella versione dell’editor video per Windows);

: questa funzione permette di creare video senza nessuna competenza specifica nel video editing, basta aggiungere i media desiderati e il software realizza subito un video in modo automatico (disponibile solo nella versione dell’editor video per Windows); Maschere: si tratta di un’interfaccia ottimizzata per la mascheratura dei fotogrammi chiave, per aggiungere una maschera ai video e nascondere tutto il resto, attirando l’attenzione degli spettatori su un elemento specifico e riducendo le distrazioni;

Sincronizzazione audio: è una caratteristica molto apprezzata di Wondershare Filmora, con cui è possibile sincronizzare automaticamente audio e video acquisiti da videocamere diverse all’interno della stessa scena.

Altre caratteristiche importanti di Filmora sono:

Il supporto per i file SRT per aggiungere facilmente sottotitoli esterni ai video;

per aggiungere facilmente sottotitoli esterni ai video; Il supporto HDR per migliorare l’illuminazione dei video e creare esperienze visive di qualità superiore;

per migliorare l’illuminazione dei video e creare esperienze visive di qualità superiore; L’ audio ducking per sfumare la musica velocemente e mettere in risalto i dialoghi;

per sfumare la musica velocemente e mettere in risalto i dialoghi; Il tracciamento di movimento intuitivo e semplice da gestire per monitorare gli oggetti dinamici;

intuitivo e semplice da gestire per monitorare gli oggetti dinamici; La corrispondenza di colore per risparmiare tempo applicando le cromie giuste su varie clip allo stesso tempo con un click;

per risparmiare tempo applicando le cromie giuste su varie clip allo stesso tempo con un click; Lo schermo diviso per creare video più interessanti, per esempio riproducendo clip con inquadrature differenti nello schermo per un effetto più creativo.

Quanto costa l’editor video Filmora?

Considerando che Filmora di Wondershare è uno dei migliori editor video professionali sul mercato, i prezzi proposti sono decisamente accessibili e garantiscono un ottimo rapporto qualità-prezzo.

In particolare, è possibile scegliere tra le seguenti licenze:

Uso individuale : 26,99 euro per 3 mesi, 49,99 euro per un anno o 79,99 euro con licenza a vita ;

: 26,99 euro per 3 mesi, 49,99 euro per un anno o ; Uso business : a partire da 155,88 euro l’anno per 1 utente;

: a partire da 155,88 euro l’anno per 1 utente; Uso educativo: 9,99 euro al mese, 17,99 euro per il piano trimestrale e 31,99 euro per la licenza annuale.

I requisiti di sistema di Filmora video editor

La versione di Filmora 11 per Windows richiede dei requisiti di sistema specifici:

Windows 11 o versioni precedenti;

CPU Intel i5 o superiore ad almeno 2 GHz (consigliato Intel di 6a generazione o successiva);

4 GB di RAM (8 GB per video HD e 4K);

GPU Intel HD Graphics 5000 o successivo, NVDIA GeForce GTX 700 o successiva, AMD Radeon R5 o successiva (i driver grafici vanno mantenuti aggiornati);

Disco con almeno 10 GB di spazio libero, preferibilmente di tipo SSD.

Conviene comprare Wondershare Filmora?

Wondershare Filmora è un programma molto popolare per l’editing, un software potente e professionale ma anche intuitivo e semplice da usare, adatto a chi ha poche abilità nel montaggio o a chi cerca una soluzione avanzata per il video editing.

Si tratta di un buon prodotto, più completo ed evoluto rispetto ai software gratuiti ma più facile da utilizzare in confronto ai programmi professionali più sofisticati, una soluzione ready to use che semplifica l’editing e lo rende accessibile a tutti.