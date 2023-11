Jannick Sinner, chi è la fidanzata dell’uomo del momento

di Riccardo Manfredelli

E’ atteso al match contro Holger Rune questa sera, una pura formalità visto che si è matematicamente già qualificato alle Semifinali delle ATP Finals di Torino: sugli spalti e in tv, milioni di appassionati seguiranno la scalata di Jannick Sinner mentre si chiedono se nel cuore dell’altoatesino ci sia spazio per altro oltre alla passione per il tennis.

Secondo i ben informati, speculazioni che trovano conferma in una serie di foto pubblicate recentemente dal settimanale Oggi, da qualche tempo Sinner frequenterebbe la modella e indossatrice Laura Margesin. Ventitrè anni, altoatesina come lui, Margesin è apparsa per la prima volta al fianco di Sinner durante gli ultimi Internazionali di Tennis tenutisi al Foro Italico di Roma. Il campione, da sempre molto restio a condividere su pubblica piazza la sua vita privata, fino a poco tempo fa risultava legato a un’altra modella, Maria Braccini: da un’indiscrezione di Dagospia apprendiamo che la relazione tra i due sarebbe finita al culmine di uno degli innumerevoli tira e molla che l’hanno caratterizzata e che, tra gli argomenti di maggiore conflitto nella coppia, ci fosse proprio la reticenza di lui ad esporsi. Non a caso, la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, è un post pubblicato su Instagram dalla Braccini che Sinner non avrebbe gradito.