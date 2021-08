Jasmine Carrisi ha il Covid: il messaggio di papà Albano

Jasmine Carrisi, secondogenita di Albano e Loredana Lecciso, ha contratto il Covid-19: “Sintomi tipici di questo maledetto virus”

“Comunicazione importante. Sono positiva, ho preso il Covid. Sto malissimo ma passerà, spero presto”: con questo messaggio affidato ai propri canali social, Jasmine Carrisi ha rivelato di essere risultata positiva al Covid. La ventenne, secondogenita di Albano e Loredana Lecciso, è attualmente in quarantena “con febbre a 38, spossatezza e un pò di tosse”, come ha specificato più tardi suo padre, che ha poi approfittato per un appello a favore del completamento del ciclo vaccinale (Jasmine ha ricevuto ad oggi solo la prima dose, ndr.):

“Leggo che alcuni no-vax, dopo essere stati colpiti dal virus, ora fanno appello a vaccinarsi. Ognuno è libero di vivere o morire come gli pare e piace, ma questo non può influenzare l’andamento dell’umanità. Tutte le precauzioni che servono ad allontanare il virus, vanno prese e vanno rispettate”.

Non è la prima volta che una massiccia campagna di vaccinazione si rivela salvifica per l’umanità. Albano ricorda quando lui stesso, ad otto anni, fu vaccinato contro il vaiolo: “Ricordo le lunghe file davanti alla scuola di Cellino San Marco, con un dottore in testa che faceva a tutti il vaccino contro il vaiolo. Fu così che ci salvammo”.