Jeff Bezos, firmata petizione per farlo restare nello spazio

Avviata petizione per far rimanere Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, nello spazio. Ad oggi è stata firmata da oltre 180 mila persone

Ad inizio giugno, dopo che Bezos ha annunciato il suoi piano spaziale, è stata lanciata una petizione su Change.org intitolata “Non permettere a Jeff Bezos di tornare sulla Terra”. Attualmente la petizione è stata firmata da oltre 180 mila persone.

Ad aver avviato la petizione è stato il 31enne Ric Geiger: “Per me, è iniziato come uno scherzo, perché ovviamente non possiamo impedire a Jeff Bezos di rientrare sulla Terra”, ha scritto Geiger in un’e-mail un mese prima del lancio di Bezos con Blue Origin. Il 31enne riassume il messaggio dietro la petizione scherzosa, scrivendo: “I miliardari non dovrebbero esistere… sulla terra, o nello spazio, ma se decidessero di andare in quest’ultima, dovrebbero restarci”.

Il fondatore di Amazon è andato in orbita a bordo del razzo New Shepard, sviluppato dalla sua start up Blue Origin. A bordo, oltre a Bezos, suo fratello Mark, l’aviatrice 82enne Wally Funk e il 18enne Oliver Daemen, rispettivamente il più anziano e il più giovane astronauta della storia dei voli spaziali.

Jeff Bezos è un imprenditore statunitense, fondatore e presidente di Amazon, la più grande società di commercio elettronico al mondo, nonché fondatore e amministratore delegato di Blue Origin, società attiva nei voli spaziali, e proprietario del The Washington Post. Risulta essere l’uomo più ricco al mondo.