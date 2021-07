Milwaukee Bucks sul trono Nba: Antetokounmpo Mvp all’unanimità

I Milwaukee Bucks si aggiudicano Gara 6 e si laureano campioni Nba. Antetokounmpo piega i Phoenix Suns: 50 punti ed Mvp

Dominio, voce del verbo Antetokounmpo: il greco trascina i Milwaukee Bucks alla conquista dell’Nba. Stratosferica prestazione da 50 punti, 14 rimbalzi e 5 stoppate, coronata con il voto unanime come Mvp delle Finals. I Phoenix Suns si arrendo nonostante un’ottima prestazione di Chris Paul che nel secondo quarto mette a segno più punti rispetto a tutti quelli dei Bucks. 105-98 il risultato finale di gara 6 (4-2).

Partita equilibrata fino alla fine del terzo periodo, quando Antetokounmpo si erge sugli scudi e domina la parte finale del match, mostrandosi infallibile dai tiri liberi. I Phoenix Suns giocano una partita altalenante (77-77 fino al terzo quarto) per poi subire un parziale di 28-21 negli ultimi dodici minuti.

Al fischio finale non sono mancati i complimenti da parte delle stelle dell’Nba: da LeBron James a Steph Curry, tutti in piedi per Giannis Antetokounmpo. Il greco ha vinto il suo primo titolo in carriera (secondo per i Bucks) ed ha urlato al mondo una cosa molto chiara: “il più forte sono io”.

“Avrei potuto lasciare i Bucks, mettermi con altri All-Star, fare la mia parte e vincere il titolo. Invece ho scelto la strada più difficile e ce l’abbiamo fatta, abbiamo compiuto impresa” – parole d’orgoglio firmate Giannis.