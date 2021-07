Jeff Bezos, oggi il primo lancio nello spazio per il fondatore di Amazon

- Consigliato per te -

Previsto per oggi il primo lancio nello spazio per il fondatore di Amazon, Jeff Bezos. Un sogno che si realizza

Dopo quindici lanci di prova senza equipaggio, New Shepard si prepara a tornare nello spazio portando un passeggero particolare, colui che ha permesso tutto: Jeff Bezos. Il fondatore di Amazon, nel 2000 ha anche fondato la Blue Origin, la compagnia spaziale che si è sin da subito prefissata l’obiettivo di portare turisti nello spazio. L’idea di uno degli uomini più ricchi al mondo è diventata realtà.

Our first human flight on Tuesday will be the 16th flight in #NewShepard’s history. Learn about the meticulous & rigorous launch program that brought us to this first step. Watch the launch live on https://t.co/7Y4TherpLr, starting at 6:30 am CDT / 11:30 UTC. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/xWQRYLikZd — Blue Origin (@blueorigin) July 18, 2021

Alle 15 (ora italiana), il razzo New Shepard partirà per raggiungere i 100 km di quota, dove si staccherà la capsula anteriore – che ospita l’equipaggio – per poi ricadere in maniera controllata. La capsula rimarrà nello spazio sub-orbitale per alcuni minuti, durante i quali Jeff Bezos potrà non solo ammirare la Terra dall’alto, ma potrà anche sperimentare la gravità zero in alcune fasi della caduta.

Ad accompagnare Bezos ci saranno altri tre temerari viaggiatori, e tra questi il più giovane e la più anziana ad andare nello spazio. Mark Bezos, il fratello di Jeff Bezos, l’aviatrice Wally Funk, 82 anni, e Oliver Daemen, 18 anni, figlio di Joes Daemen, CEO della società di investimenti Somerset Capital Partners.

Our astronauts have completed training and are a go for launch. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/rzkQgqVaB6 — Blue Origin (@blueorigin) July 19, 2021

Il lancio organizzato da Blue Origin avverrà a circa una settimana dal lancio simile intrapreso da Virgin Galactic, del miliardario Richard Branson. I due voli dovevano coincidere ma Branson ha deciso di anticipare, scatenando non poca rabbia in Bezos. Di qui, una serie di comunicati diramati da Blue Origin in cui si attesta che il razzo della Virgin ha raggiunto quota 80 km, mentre New Shepard arriverà oltre i 100 km, superando la cosiddetta linea di Kármán, limite minimo (per alcuni) per quello che può essere definito spazio.

In ogni caso, al momento, intraprendere un viaggio del genere è abbastanza dispendioso, arrivando a richiedere anche diverse centinaia di migliaia di dollari. Entrambi gli imprenditori, però, confidano che i prezzi potranno notevolmente ridimensionarsi quando il turismo spaziale prenderà piede e verranno lanciati sempre più razzi.

Per chi potrà permetterselo, l’intera durata del viaggio è di circa 10 minuti. Oggi, il razzo di Blue Origin, alto 18 metri, partirà dall’area di lancio a sud-est di El Paso nel Texas occidentale. Sarà possibile seguire l’intero percorso nelle varie dirette streaming trasmesse dai canali ufficiali.