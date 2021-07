Tokyo, Paola Egonu portabandiera olimpica nella cerimonia di apertura

La pallavolista italiana Paola Egonu porterà la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura dei giochi di Tokyo

Manca ormai pochissimo al via delle Olimpiadi di Tokyo. Venerdì alle ore 13:00 italiane ci sarà la cerimonia di apertura, seguita dalla classica sfilata degli atleti. Per l’Italia, i portabandiera del tricolore saranno Elia Viviani e Jessica Rossi. Non saranno però gli unici azzurri a sfilare come portabandiera. Infatti, la pallavolista Paola Enogu è stata scelta dal CIO insieme ad altri atleti per portare la bandiera olimpica.

La notizia è stata data alla Egonu questa mattina dal Presidente del Coni Giovanni Malagò non appena arrivato in Giappone. Alla notizia la pallavolista è scoppiata in lacrime per l’emozione. Un giusto riconoscimento per la giocatrice, che arriva nel miglior anno della sua carriera, in cui ha vinto la Coppa Italia, il Campionato e la Champions League vestendo la maglia dell’Imoco, squadra di Conegliano.

Queste le parole di Paola Egonu: “Sono molto onorata per l’incarico che mi è stato dato da parte del Cio per portare la bandiera olimpica. Mi sono emozionata appena il presidente Malagò me l’ha detto, perché mi ritrovo a rappresentare gli atleti di tutto il mondo ed è una grossa responsabilità: esprimerò e sfilerò per ogni atleta di questo pianeta”.