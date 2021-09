Jennifer Lawrence in dolce attesa: il sogno che diventa realtà

Jennifer Lawrence aspetta un bambino: dopo il matrimonio con il gallerista Cooke Maroney in un castello, la favola continua!

L’attrice di Hollywood Jennifer Lawrence di essere incinta. La ciliegina sulla torta dopo un matrimonio da favola con il gallerista Cooke Maroney, conosciuto nell’estate 2018 e sposato 15 mesi più tardi nel Rhode Island, in un castello. A svelare la notizia è la rivista People. Si tratta del primo figlio per la coppia.

“Prima di conoscere Cooke, il matrimonio non era nei miei programmi di vita” aveva detto la Lawrence tempo addietro. “Appena l’ho incontrato, però, ho cambiato idea: volevo legarlo legalmente a me per sempre. E fortunatamente esistono scartoffie per una cosa del genere. In sostanza trovi la persona perfetta per te e le dici “tu adesso non puoi scappare”. È bellissimo” ha concluso con la sua tipica ironia.

Se si pensa alla Jennifer di qualche anno fa, stentiamo a credere che abbia realmente messo su famiglia! Dopo le delusioni con il collega Nicholas Hoult, il musicista Chris Martin e il regista Darren Aronofsky, ora sembra finalmente aver trovato il suo vero amore.

Ricordiamo anche un’intervista rilasciata nel 2015, in cui si lamentava della sua solitudine: “Nessuno mi chiede di uscire, ogni sabato sono da sola e gli uomini sono sempre severi con me” aveva detto. “Io vorrei incontrare una persona che voglia trascorrere il resto della vita con me. Che voglia essere il padre dei miei figli“.

A quanto pare, cara Jennifer, i tuoi desideri sono stati esauditi!