William Lara, conosciuto sul grande schermo con il nome di Joe Lara, è morto all’età di 59 anni. L’attore si trovava a bordo di un piccolo aereo insieme con la moglie, quando il velivolo si è schiantato. L’incidente ha procurato sette morti e diversi feriti. Per cause ancora da chiarire l’aereo è precipitato nel lago Percy Priest vicino a Smyrna, nel Tennessee.

Il bilancio è di 7 vittime, tra cui Gwen Shamblin Lara, moglie di Joe Lara. La coppia, insieme ad altre cinque persone, era a bordo del piccolo aereo decollato dall’aeroporto Smyrna Rutherford County e diretto a quello internazionale di Palm Beach in Florida. Le squadre di soccorso della contea di Rutherford hanno lavorato per tutta la notte tra sabato e domenica ma non sono stati trovati sopravvissuti

Joe Lara, al secolo William Joseph Lara, classe 1962 è nato a San Diego in California il 2 febbraio del 1962. Ha iniziato la sua carriera come modello, per poi ottenere il ruolo da protagonista nel film Tarzan a Manhattan (1989). L’attore ha poi recitato nella serie televisiva Tarzan: La grande avventura.

La serie tv ideata da Edagar Rice Burroughs, insisteva molto anche sull’identità di Tarzan, su chi fosse veramente e sul mistero della scomparsa della tribù di Themba. Joe Lara è apparso anche in film d’azione come Bersaglio di mezzanotte (1992), Il guerriero di acciaio (1993), Final Equinox (1995) e Il giorno del giudizio (2000) e in serie tv tra cui Baywatch e Conan.