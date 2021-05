Stasera in tv, 25 maggio 2021: su Rai Movie andrà in onda il film premio Oscar di Giuseppe Tornatore “Nuovo Cinema Paradiso”

Stasera in tv, 25 maggio 2021, andrà in onda alle 21:10 su Rai Movie il film “Nuovo Cinema Paradiso“, premio Oscar scritto e diretto da Giuseppe Tornatore. La colonna sonora è stata composta da Ennio Morricone; esistono due versioni del film: una breve di 123′, che ha vinto l’Oscar come Miglior Film Straniero e Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes del 1989, e una lunga di 173′. Quest’ultima, disponibile in home video, è una versione senza tagli, che furono fatti appositamente per la presentazione internazionale del film. Il regista Giuseppe Tornatore appare nel film in un cameo, nei panni del proiezionista nella scena finale. Inoltre, il paesino che compare in Nuovo Cinema Paradiso non esiste davvero: Giancaldo è infatti il nome di una montagna che sovrasta Bagheria, città natale di Giuseppe Tornatore.

Trama

Il film stasera in tv racconta di Salvatore Di Vita, che da quando ha lasciato il paesino di cui è originario, non vi ha mai più voluto rimettere piede. Da trent’anni vive a Roma, dove nel frattempo è diventato un affermato regista cinematografico. Una sera, al suo rientro a casa, apprende dalla sua compagna la notizia della morte di un certo Alfredo. Per tutta la notte rivive i ricordi dell’infanzia, vissuta soprattutto nel vecchio cinema del posto, che dopo la seconda guerra mondiale teneva compagnia agli abitanti in quanto unico divertimento.

