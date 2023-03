Juve, Allegri in conferenza: “Sarà una partita diversa”

di Michele Mastia

Friburgo-Juve, valida per il passaggio del turno nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, non sarà di certo una partita semplice. Lo sa bene Max Allegri. Il tecnico bianconero in conferenza stampa ha presentato la partita sciogliendo alcuni nodi di formazione e facendo il punto sugli infortunati.

Juve, le parole di Max Allegri

“Di Maria ha saltato un paio di allenamenti, stamattina ha fatto differenziato e ha lavorato un po’. Sta meglio, domattina vedremo ma titolare sarà difficile. Chiesa sembrava quello messo peggio invece ha fatto un buon allenamento. È a disposizione dalla panchina. La partita la affrontiamo con lo spirito e la convinzione di passare il turno. Sarebbe un bel risultato e un bel passo in avanti in Europa League. Sarà difficile, loro in casa sono un’altra squadra. In campionato momentaneamente abbiamo fatto 53 punti. Dovremo ottenere i punti per rimanere dentro la Champions, a prescindere dalla penalizzazione. In Europa League ci sono squadre forti, bisogna fare un passettino alla volta. Poi c’è anche la Coppa Italia, ma il bilancio lo faremo a fine stagione. Vlahovic? Sta bene, domenica ha fatto una buona partita. Sono sereno, sono momenti che passano tutti i giocatori, il gol tornerà presto. Ha dato segni importanti a livello fisico, veniva da tre mesi di inattività“.