Napoli, senti Osimhen: “Possiamo arrivare in fondo”

di Michele Mastia

Il Napoli è già storia. La squadra di Luciano Spalletti ieri sera ha trionfato nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte. Nonostante gli scontri per le strade della città tra tifosi ospiti (ai quali non era stato neanche consentito l’acquisto dei biglietti), tifosi dell’Atalanta e forze dell’ordine, il clima sul rettangolo verde si è mantenuto sereno. Gli azzurri, giocando come sempre sul velluto, hanno trovato un sonoro 3-0 ai danni dei tedeschi. Mattatore della serata il solito Victor Osimhen che ha messo a segno due reti di pregevole fattura. È proprio il bomber nigeriano a caricare l’ambiente nel commento post gara ai microfoni di Amazon Prime Video.

Napoli, le parole di Osimhen

È bellissimo poter dare il mio contributo a questa vittoria. Abbiamo tutti fatto un grande match, oggi era difficile. Continuiamo a sognare, siamo un grande team con un grande allenatore, possiamo arrivare in fondo“. Questo il commento del bomber azzurro. Le sue parole denotano una grande sicurezza ed una consapevolezza dei propri mezzi che ormai sono assolutamente devastanti per le difese avversarie.

Il sorteggio per gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League avverrà domani alle ore 12 in diretta da Nyon.