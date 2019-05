Juventus-Atalanta, le probabili formazioni: il giorno del saluto di Allegri

Allo Stadium, Juventus-Atalanta scendono in campo per il 37° turno di Serie A: bianconeri per fare festa, orobici per la Champions. Le probabili formazioni

All’Allianz Stadium di Torino, Juventus-Atalanta chiudono la domenica di Serie A e della penultima giornata di campionato.

Dopo l’annuncio del divorzio con Massimiliano Allegri, i bianconeri proveranno a regalare un’ultima gioia all’ormai ex-mister, che saluterà a fine stagione con il ‘solo’ Scudetto vinto. Alla fine del match ci sarà la premiazione con il trofeo e la festa che partirà per festeggiare la vittoria del campionato.

Ritornando al campo, a fronteggiare i bianconeri ci sarà un’Atalanta motivatissima e che ha bisogno di 3 punti (o anche uno, come dichiarato da Gasperini) per avvicinarsi al grande traguardo del 4° posto che vale a dire raggiungere la Champions League. Inoltre, la squadra bergamasca punta a dimenticare la finale di Coppa Italia persa contro la Lazio in settimana.

Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta

QUI JUVENTUS – Allegri vuole salutare il suo pubblico nel migliore dei modi: sarà soprattutto la partita di Andrea Barzagli, alla sua ultima (o penultima) in bianconero e da calciatore. De Sciglio e Spinazzola favoriti per agire sulle fasce mentre Dybala e Bernardeschi sono leggermente avanti sul rientrante Mandzukic e Kean. Bonucci e Ronaldo titolari dal 1′, così come Szczesny.

QUI ATALANTA – Gasperini non può fare altro che affidarsi al suo migliore 11: squalificato il ‘solo’ Palomino (oltre al lungodegente Toloi), che verrà sostituito da Mancini in difesa. Per il resto, Castagne sempre in vantaggio per il posto sulla fascia sinistra, a scapito di Robin Gosens. Intoccabili i 3 davanti, Ilicic-Zapata-Gomez.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Barzagli, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Dybala. – All.: Massimiliano Allegri.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. – All.: Gian Piero Gasperini