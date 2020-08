La Juventus ha poco tempo per affidare la panchina al nuovo allenatore: i probabili candidati per sostituire Maurizio Sarri

La Juventus è già al lavoro per cercare il sostituto di Maurizio Sarri. Il tempo è poco e molto probabilmente la società ha già in mano il prossimo mister. La dirigenza ha il dovere di stringere i tempi per evitare gli errori della scorsa stagione ed affidare al futuro tecnico la squadra adatta alle sue caratteristiche.

Il candidato principale è Simone Inzaghi, protagonista di un grande calcio con la Lazio. Il modulo utilizzato dal mister dei capitolini non è molto congeniale alle aspirazioni della Juventus, ma potrebbe anche cambiare le carte in tavola e adattarsi alla qualità che fornisce la rosa. Stando ad alcune indiscrezioni, i dialoghi con Inzaghi sono iniziati, ma Lotito vorrebbe tenerselo stretto.

Il sogno della Juventus è di convincere Zidane, artefice delle grandi conquiste in Champions League del Real Madrid. Il francese è ritornato quest’anno sulla panchina dei Blancos dopo la separazione della scorsa estate. Il nome più utile per valorizzare Cristiano Ronaldo e il resto della rosa.

Circola anche la voce Mancini, ma il ct della Nazionale difficilmente lascerebbe l’azzurro prima di giocarsi l’Europeo conquistato con grande merito. Pochettino sarebbe un ritorno di fiamma dopo la trattativa della scorsa estate, ma non esalta molto l’ambiente.

Il ritorno di Allegri non è da escludere, grazie al grande rapporto con Andrea Agnelli. Ma dopo cinque splendidi anni e un addio strappalacrime sarebbe molto strano rivederlo sulla panchina di Madama. Una splendida suggestione potrebbe essere De Zerbi, ma il rischio sarebbe dietro l’angolo e potrebbe diventare un “Sarri bis”, qualora non venisse accontentato sul mercato.

