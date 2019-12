La Lazio interrompe la lunga striscia di finali vinte da Cristiano Ronaldo: il portoghese si ferma a dodici consecutive

La sconfitta in Supercoppa costa a Cristiano Ronaldo, la prima sconfitta in una finale dopo ben dodici gare secche consecutive vinte. Il portoghese esce dal campo con la medaglia del secondo posto, sicuramente qualcosa che non lo farà felice. I bianconeri perdono il primo trofeo stagionale. Sarri come il suo predecessore non riesce ad alzare la Supercoppa al primo tentativo.

Il palmares delle ultime finali disputate da Cristiano Ronaldo recita: tre Champions League, tre Coppe del Mondo per Club, due Supercoppe Europee e una Supercoppa di Spagna con la maglia del Real Madrid, la Supercoppa Italiana 2018 con la Juventus più Europeo e Nations League con il Portogallo.

Ronaldo ha tutte le intenzioni di rifarsi e sembra ormai aver smaltito i problemi che lo hanno afflitto nel mese di novembre. Il numero elevato di finali disputate spiega come la sua presenza possa più facilmente portare la sua squadra fino alla fine del cammino e i bianconeri sperano possa succedere anche in Champions League, con un esito differente.

La Juventus perde la possibilità di vincere a nona Supercoppa ma comanda ancora davanti al Milan (sette). La Lazio arriva a quota cinque prendendo l’Inter.

