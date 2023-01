Juventus-Monza: probabili formazioni e dove vederla in tv

La Juventus di Max Allegri scende in campo contro un Monza che venderà cara la pelle nel match valido per la ventesima giornata di Serie A. I due allenatori sciolgono i nodi sull’11 iniziale e schierano in campo la miglior formazione possibile.

QUI JUVENTUS – Allegri si affida a Szczesny tra i pali. La linea difensiva bianconera dovrebbe essere composta da Danilo, Bremer ed Alex Sandro. Cuadrado, Fagioli, Lokatelli, Rabiot e Kostic dovrebbero formare la linea di centrocampo, con il tandem offensivo che dovrebbe essere composto da Milik e Di Maria.

QUI MONZA – Per Palladino il portiere titolare del Monza dovrebbe essere Di Gregorio. Marlon, Pablo Marì ed Izzo comporranno la linea di difesa, mentre Birindelli, Pessina, Rovella e Carlos Augusto agiranno a centrocampo. Ciurria e Caprari si occuperanno di collegare i reparti alle spalle dell’unica punta Mota Carvalho.

Juventus-Monza: le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Mota Carvalho. All. Palladino

Dove vederla in tv

La gara di Serie A tra Juventus e Monza sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma di streaming online Dazn, a partire dalle ore 15:00.