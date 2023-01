Napoli-Roma: probabili formazioni e dove vederla in tv

Il match tra Napoli e Roma allo stadio Diego Armando Maradona si preannuncia essere scoppiettante. I due allenatori si sono dati battaglia a suon di frecciatine durante le rispettive conferenze stampa ed ora sono pronti a schierare la miglior formazione possibile per fare risultato. Gli azzurri procedono spediti la loro corsa in solitaria alla vetta della classifica, mentre gli uomini di Mourinho le proveranno tutte per mettere i bastoni tra le ruote di Osimhen e co.

QUI NAPOLI – Spalletti conferma Meret tra i pali. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. Lobotka, Anguissa e Zielinski agiranno a centrocampo. il tridente offensivo sarà composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

QUI ROMA – Per Mourinho titolare Rui Patricio a difendere la porta della squadra giallorossa. In difesa dovrebbe essere la volta di Mancini, Smalling ed Ibanez. Zalewski, Cristante, Matic e Spinazzola comporranno la linea di centrocampo, con Dybala e Pellegrini a supporto dell’unica punta Abraham.

Le probabili formazioni di Napoli-Roma

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Zielinksi; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho

Dove vederla in tv

La gara di Serie A tra Napoli e Roma sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma di streaming online Dazn a partire dalle ore 20:45.