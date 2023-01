Ken Block perde la vita: fatale incidente sulla neve

Il team Hoonigans, di cui Ken Block faceva parte, ha appena dato il triste annuncio: il campione di rally e star di Youtube si è spento all’età di 55 anni. La causa del decesso è stata un fatale incidente in motoslitta mentre l’atleta si trovava a Park City, all’interno del suo ranch personale nello Utah. “È con il nostro più profondo rammarico che possiamo confermare che Ken Block è morto oggi in un incidente in motoslitta. Ken era un visionario, un pioniere e un’icona. E, cosa più importante, un padre e un marito. Ci mancherà incredibilmente. Per favore, rispettate la privacy della famiglia in questo momento mentre sono in lutto” è il triste commiato d’addio del suo team.

Block non era solo un grande pilota e un carismatico personaggio televisivo: dopo aver co-fondato l’azienda di successo di scarpe da skate DC Shoes, ha deciso di cimentarsi nelle corse di rally, ispirato dal suo collega e amico Travis Pastrana, si è laureato campione agli X Games e ha preso parte a cinque diverse gare di rally nei venti anni successivi. Allo stesso tempo, non erano rade le sue apparizioni in programmi televisivi come Top Gear e Stunt Junkies. I suo video di Gincana, con le sue evoluzioni realizzate grazie ad uno straordinario controllo dell’autovettura, hanno lasciato il segno nella cultura motoristica. Lascia sua moglie, Lucy Block, e i loro tre figli.