Marash Kumbulla ha lasciato il ritiro della Nazionale albanese e farà ritorno a Roma. Fonti locali parlano di un infortunio importante

Nuovi guai in vista per la Roma per quanto riguarda il reparto difensivo. E’ notizia di pochi minuti fa che Marash Kumbulla ha lasciato il ritiro della Nazionale albanese per fare ritorno a Roma. Le fonti locali parlano di un problema al menisco, non ancora confermato. Ieri il difensore ha giocato 90 minuti nella vittoria contro l’Andorra.

Kumbulla appena sarà a Roma verrà sottoposto agli esami strumentali per verificare la gravità dell’infortunio, e per stabilire gli eventuali tempi di recupero. I giallorossi attendono con ansia, visti i problemi in difesa legati alle condizioni di Smalling. Il difensore inglese ha giocato pochissime partite in tutta la stagione a causa dei continui problemi fisici, ed è stato spesso sostituito da Cristante.

A pochi giorni dalla sfida con l’Ajax, fondamentale per salvare la stagione, la Roma rischia di perdere un altro difensore, e di ritrovarsi con i soli Mancini e Ibanez, con Cristante adattato. Cosi come Smalling, anche Kumbulla ha dovuto subire numerosi infortuni. Arrivato la scorsa estate dal Verona per 30 milioni di euro, il difensore albanese è stato spesso limitato dai problemi fisici, che gli hanno fatto perdere il posto a favore di Ibanez prima e Cristante dopo.