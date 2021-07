“La biblioteca umana” contro le discriminazioni: ecco dove nasce e cos’è

Bullismo, ecco l’iniziativa in Danimarca: aperta “la biblioteca umana”. Invece di un libro, si prende una persona e si ascolta la sua storia

BULLISMO, SPLENDIDO PROGETTO REALIZZATO IN DANIMARCA: ECCO QUALE- Una splendida e certamente originale iniziativa quella della Danimarca: qui infatti, è nata “la biblioteca umana”. Secondo quanto riporta la pagina Facebook Curiosità2, infatti, in Danimarca, ma anche in altre zone, invece del classico libro, si può “prendere in prestito” una persona e ascoltare la sua storia per 30 minuti.

Chiaramente lo scopo di questa straordinaria iniziativa è quello di combattere ogni forma di discriminazione ed è sicuramente utile anche nella lotta ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Troppo spesso infatti, si tende a giudicare le persone senza conoscerla realmente. Tutti sanno quanto i pregiudizi siano esistenti, quanto sia difficile andare avanti per chi li sente e ci rimane male. L’innovazione è proprio volta ad abbattere questi pregiudizi, a non giudicare mai “un libro dalla copertina”, in questo caso a non dare giudizi su una persona senza prima aver ascoltato la storia della sua vita.

Oggi giorno purtroppo, spesso si etichettano le persone per delle caratteristiche fisiche, caratteriali o per orientamento sessuale. Nella biblioteca umana le etichette sono solo uno spunto per abbattere il muro della discriminazione: ci sono i “rifugiati”, “gay”, “grassi”, “bipolari”, etc. Chiaramente solo ascoltando le loro storie si riescono a capire fino in fondo i disagi che vivono queste persone, scontrandosi con i pregiudizi delle tantissime menti chiuse che discriminano la “diversità di un individuo” o comunque una sua particolarità che lo rende riconoscibile e non conforme alla massa. Questo splendido progetto, già attivo in diversi Paesi, si chiama “la biblioteca umana”. Un no deciso dunque a ogni forma di discriminazione e anche un mezzo per prevenire atti di bullismo e cyberbullismo.

