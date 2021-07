Eclissi di luna, la bufala sulla luna rossa di questa notte

Eclissi di luna il 27 luglio? Una bufala totale, e le ragioni sono molteplici. La prossima eclissi si verificherà a novembre

Nemmeno la luna viene risparmiate dal tremendo virus delle fake news, che si diffonde a macchia d’olio tra gli utenti della rete meno esperti (e più creduloni). Secondo quanto diventato virale negli ultimi tempi, questa sera dovrebbe verificarsi un’incredibile eclissi di luna, dove il nostro satellite non solo risulterà molto più grande del solito, ma anche di colore rosso. Da qui il nome di “luna di sangue” degli inglesi.

In realtà, per buona pace degli appassionati – che sicuramente non hanno creduto alla notizia perché esperti in materia -, questa sera non avverrà nulla. Nessuna eclissi, nessuna luna rossa colorerà i nostri cieli. Ma il motivo per cui una bufala del genere si è diffusa è dovuto probabilmente ad un errore di date. Il 27 luglio si è verificata un’importante eclissi, ma nel 2018. In quell’occasione la durata totale dell’evento è stata di 103 minuti ed un’incredibile luna rossa è stata vista in tutto il mondo.

Un altro motivo per cui è impossibile che questo avvenga stasera, è che l’eclissi si verifica solo con il plenilunio, che è stato la notte tra il 23 e il 24 luglio scorso.

La prossima eclissi ci sarà il 19 novembre 2021 e bisognerà aspettare quel giorno, sperando nelle condizioni meteo favorevoli, per assistere allo spettacolo.