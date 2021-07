Maneskin: il nuovo manager è Fabrizio Ferraguzzo

Fabrizio Ferraguzzo è il nuovo manager dei Maneskin. L’ufficialità arriva dal profilo Instragram di Exit Music

Dopo diverse voci che si erano susseguite nel corso delle settimane precedenti, finalmente arriva l’ufficialità. Fabrizio Ferraguzzo, già produttore dei Maneskin, è il nuovo manager della rock band che sta scalando le classifiche di tutto il mondo.

La notizia è stata confermata durante la giornata di ieri con un comunicato diffuso sul profilo Instagram di Exit Music. Proprio ieri infatti, è nato il profilo Instagram di Exit Music di Fabrizio Ferraguzzo, già produttore della band che d’ora in poi curerà anche il management del gruppo.

Ad inizio giugno All Music Italia aveva dato come veritiera la notizia. Secondo il sito di notizie infatti, Ferraguzzo, ex direttore artistico di X Factor, nonché consulente di Sony Music, poteva essere un papabile nome.

Ed ecco che è appena arrivata la conferma all’indiscrezione, con un post sull’account IG appena aperto: “EXIT MUSIC MANAGEMENT NASCE OGGI. I Maneskin sono i primi artisti rappresentati”.

L’annuncio smentisce quindi le voci relative a Simon Cowell. L’imprenditore musicale ed ex manager degli One Direction e ideatore di X Factor, non sarà il manager dei Maneskin. Una fake news prontamente smentita da Damiano, Victoria, Ethan e Thomas.

Il successo dei Maneskin

Dopo la vittoria all’Eurovision 2021, i Maneskin non ne sbagliano una. Il gruppo pop rock che sta letteralmente conquistando il mondo continua a macinare un traguardo dopo l’altro. Tra un record di vendita e l’altro, la band pone a baluardo di tanto successo una sicurezza dal nome Fabrizio Ferraguzzo.

Dopo aver concluso la storica collaborazione con Marta Donà, già nota per aver seguito Marco Mengoni e Francesca Michielin, i Maneskin iniziano una nuova avventura. Non prima di aver messo a tacere chiacchiericci che si era diffusi nelle settimane precedenti.

Il web dava per scontato Simon Cowell come manager, ma gli stessi ragazzi dei Maneskin hanno smentito le voci di corridoio con tanto di intervista. Le dichiarazioni rilasciate al Polsat SuperHit Festiwal 2021, negano con forza la notizia e non lasciano alcun dubbio.