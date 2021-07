Olimpiadi, dallo Judo e dalla spada altri due bronzi per l’Italia

Altre due medaglie di bronzo per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Maria Centracchio terza nel Judo, bronzo per la squadra femminile della spada

Dal Judo e dalla spada arrivano altre due medaglie per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Maria Centracchio, infatti, ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria -63 kg dello Judo femminile. Nella finalina per il terzo posto, l’azzurra ha sconfitto l’olandese Juul Franssen, eliminata per aver preso tre ammonizioni per passività.

Si tratta della prima medaglia olimpica nella storia per un’atleta del Molise. Si tratta del secondo bronzo per l’Italia nel Judo dopo quello di Odette Giuffrida nella categoria -52 kg. Medaglia di bronzo che per la squadra femminile della spada, che battono 23-21 la Cina. Con questi due bronzi, l’Italia sale a quota undici medaglie vinte dall’inizio dei giochi, con un oro, quattro argenti e sei bronzi.

Nella altre gare in programma oggi degli azzurri alle Olimpiadi, storica Federica Pellegrini, che per la quinta volta consecutiva alle Olimpiadi conquista la finale nei 200 stile libero femminile. L’azzurra è arrivata terza nella propria semifinale, classificandosi con il 7° tempo. Seconda vittoria consecutiva per le ragazze del volley, che trascinate da Paola Egonu battono 3-1 la Turchia.