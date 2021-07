Tokyo2020, doppietta di bronzo per l’Italia con Giuffrida e Longo Borghini

Due medaglie di bronzo in fila per l’Italia a Tokyo2020: Giuffrida nel judo e Longo Borghini nel ciclismo su strada. Il medagliere aggiornato

Dopo l’oro e l’argento di sabato, arriva anche il momento della medaglia di bronzo per l’Italia a Tokyo2020. Ma non ne arriva una sola, ma ben due, tutte nella mattinata (italiana) di domenica: una dal ciclismo su strada con Elisa Longo Borghini e l’altra judo con Odette Giuffrida.

Partendo dalle due ruote, la Longo Borghini si ripete dopo il bronzo a Rio nel 2016 e conquista nuovamente il podio alle spalle di Kisenhofer (oro) e van Vleuten (argento). Una grande soddisfazione per l’azzurra, giunta in solitaria al traguardo, avendo staccato la belga Kopecky nel finale nella lotta al gradino più basso del podio.

Invece per quanto riguarda il Judo c’era grande attesa per Odette Giuffrida e Manuel Lombardo ma è arrivata la delusione soprattutto per il numero 1 del ranking maschile, eliminato nella gara d’accesso alle semifinali e sconfitto nella finale per il bronzo. Mentre la Giuffrida (categoria -52kg.) non ripete l’argento di Rio ma si prende il 3° posto grazie ad un “Hippon” nel Golden Score contro l’ungherese Pupp.

Dunque il medagliere dell’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo vanta 5 medaglie: una d’Oro, una d’Argento e due di Bronzo. E c’è attesa per una possibile terza medaglia di giornata, qualora Arianna Volpi dovesse vincere la finale 3/4° posto nella Scherma.