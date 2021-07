Tokyo2020, Scherma: Luigi Samele medaglia d’Argento

Luigi Samele è la prima medaglia italiana a Tokyo2020: nella finale di Sciabola, l’azzurro conquista l’Argento. Oro a Szilagyi

La prima medaglia per l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo2020 arriva dalla Scherma: Luigi Samele conquista l’argento nella Sciabola maschile. Solo l’ungherese Szilagyi lo sconfigge ed il magiaro si prende l’Oro, vincendo 15-7.

Il percorso di Samele verso la medaglia

Per Luigi Samele è stato un percorso intenso per arrivare alla finale della Sciabola. L’azzurro era partito con le vittorie contro il cinese Xu (15-12), l’iraniano Rahbari (15-7) e nel derby tutto italiano contro Enrico Berrè (15-10).

Ma l’impresa più grande è arrivata in semifinale dove Samele affrontava il coreano Kim: sotto 6-12 nella seconda e decisiva ripresa, il classe ’87 foggiano compie una clamorosa ed incredibile rimonta che lo porta ad un parziale di 9 punti consecutivi che gli ha consentito di raggiungere la finale (15-12) contro l’ungherese Szilagyi. Il magiaro però si è dimostrato più forte fin dalle prime stoccate, allungando immediatamente e mantenendo sempre un vantaggio rassicurante. Per Samele non c’è stato niente da fare, costretto ad arrendersi per 15-7 ma contento per aver raggiunto questa importante medaglia olimpica, seppur d’argento.

Chi è Luigi Samele

Il neo-medagliato Luigi Samele (classe 1987) è ormai nella squadra della Scherma ed è componente delle Fiamme Gialle. A livello Olimpico si tratta della seconda medaglia dopo il bronzo conquistato a Londra nel 2012 nella sciabola a squadre insieme a Diego Occhiuzzi, Aldo Montano e Luigi Tarantino.

Ma nel corso della sua carriera, il Palmares vanta 8 ori, 17 argenti, 4 bronzi più i piazzamenti in Olimpiadi, Campionati mondiali ed europei. E adesso si arricchisce con un’altra medaglia, più bella rispetto a quella ottenuta nel 2012 in terra inglese. 9 anni dopo Samele è medaglia d’argento.