Tokyo2020, l’ItalBasket di rimonta all’esordio: Germania ko

Una super rimonta nell’ultimo quarto consente all’Italia di Meo Sacchetti di vincere la prima partita a Tokyo2020. Germania ko 92-82

Parte bene il ritorno dell’ItalBasket ai Giochi Olimpici: al Saitama Super Arena di Tokyo, gli azzurri di Meo Sacchetti vincono in rimonta per 92-82 ai danni di una Germania che è stata avanti praticamente per 3/4 di match.

Dopo il parziale di 22-32 del primo quarto in favore dei tedeschi, gli azzurri iniziano a superare l’emozione lentamente e si fanno sotto strada facendo, arrivando all’intervallo sotto di 3 punti (46-43). Tuttavia però non arriva il tanto atteso sorpasso, anzi la Germania di Rodl allunga di un punto (72-68) al termine dei 30 minuti. Ma qui inizia un’altra partita perché l’Italia si aggrappa alle triple di Fontecchio (5/5 da 3) e la forza del duo Gallinari-Melli che con la loro esperienza, guidano la squadra al sorpasso decisivo che arriva a 4′ dalla fine. Sono proprio i due militanti in NBA a chiudere la pratica e portando l’Italbasket alla (larga) vittoria per 92-82.

In casa azzurra grande prestazione proprio di Fontecchio, autore di 20 punti, seguito da Gallinari e Tonut a quota 18 mentre si segnala la prestazione opaca di Polonara, nessun punto a referto su 6 tentativi. Per la Germania inutili i 24 punti di Lo, letteralmente annullato nella fase decisiva del match. Adesso i ragazzi di Sacchetti torneranno in campo il 28 luglio contro l’Australia.

Germania-Italia 82-92 (32-22; 14-21; 26-25; 10-24)

GER: Barthel 5, Bonga 13, Giffey 3, Obast 12, Voigtmann 3, Benzing, Lo 24, Saibou 6, Thiemann 4, Wagner 12, Wank, Wimberg. – Coach: Rodl.

ITA: Fontecchio 20, Mannion 10, Melli 13, Tonut 18, Vitali 3, Gallinari 18, Moraschini 8, Pajola 2, Polonara, Ricci, Spissu, Tessitori. – Coach: Sacchetti.