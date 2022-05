La fondazione Gimbe sul Covid: calano contagi, decessi e TI

I dati raccolti dalla fondazione Gimbe attestano che i contagi da covid calano di giorno in giorno, stabilizzandosi su buoni livelli.

I ricoveri nei reparti di degenza e le terapie intensive si attestano rispettivamente su -6,1% e -10,5%. Questa settimana in tutta Italia i casi covid non ammontano a più di 400 mila rispetto ad un numero stabile di tamponi. Calano anche i decessi che passano da 1034 a 962. I dati sono stati raccolti dalla fondazione tra il 27 aprile e il 3 maggio.

Inoltre sempre dagli ultimi dati raccolti, risulta che in 83 provincie sia stato registrato un calo dei casi, mentre solo in 24 un aumento. L’incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti in 92 Province. A Chieti (1.132), Ascoli Piceno (1.092), Teramo (1.061), Pescara (1.027) e Avellino (1.013) 1000 casi su 100 mila abitanti. Nella settimana di riferimento, inoltre, in calo le persone in isolamento domiciliare (1.189.899 contro 1.224.239).

Per quanto riguarda i decessi sono attualmente 137 in media settimanalmente, in diminuzione rispetto ai 148 della settimana precedente.

Per quanto riguarda le terapie intensive fanno segnare -10,5%. In area critica al 3 maggio si registrano 366 posti letto occupati; in area medica, invece, dopo il picco del 26 aprile, i posti letto Covid sono scesi a quota 9.695 il 3 maggio.